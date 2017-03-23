Омичи, пытавшиеся вскрыть банкоматы газовым оборудованием, задержаны

Согласно комментарию официального представителя МВД России Ирины Волк, в ночное время неизвестные заходили в помещения, где в свободном доступе находились банкоматы, которые злоумышленники пытались повредить с помощью газового оборудования для похищения денежных средств, но оба раза свой умысел до конца не довели, поскольку устройства для приема и выдачи наличных оказались прочнее, нежели злоумышленники предполагали.