Омичи, пытавшиеся вскрыть банкоматы газовым оборудованием, задержаны

Следователи отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску в январе нынешнего года возбуждено уголовное дело по покушениям на кражи.
Согласно комментарию официального представителя МВД России Ирины Волк, в ночное время неизвестные заходили в помещения, где в свободном доступе находились банкоматы, которые злоумышленники пытались повредить с помощью газового оборудования для похищения денежных средств, но оба раза свой умысел до конца не довели, поскольку устройства для приема и выдачи наличных оказались прочнее, нежели злоумышленники предполагали.
Всех подозреваемых в ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали, ими оказались пятеро жителей Омска в возрасте от 22 до 29 лет, которые прежде не привлекались к уголовной ответственности. Кроме того, изъяты орудия преступления: специальный шланг, газовый баллон и электрический кабель.
Судом в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа по сбору доказательной базы следователи продолжают, осуществляется опрос всех установленных фигурантов.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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