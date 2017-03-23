Омич убил знакомого с девушкой из-за интимных снимков своей подруги

Следственные органы СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего Николая Гришанова, который обвиняется в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) и грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ).
Согласно данным следствия, ранее Гришанов за убийство и разбой был осужден на 14 лет лишения свободы, после в 2011 году – за кражу, а в мае 2015 года мужчина освободился условно-досрочно. Тем не менее, в ноябре 2016 года он вновь совершил особо тяжкое преступление.
Установлено, не имевший постоянного места жительства Гришанов 2 ноября 2016 года дома у своего 59-летнего знакомого на улице Завертяева в Омске распивал спиртное дома, кроме того, в гостях также находилась молодая женщина, знакомая хозяина дома. В ходе застолья пенсионер похвастался снимками обнаженных женщин, которые он сделал. Посматривая на дисплее камеры снимки, Гришанов увидел обнаженную фотографию своей девушки, решив, что его знакомый не только делал снимки его девушки, мужчина из ревности решил его убить, а также его знакомую, которая, по его мнению, познакомила с фотографом его девушку.
С целью убийства Гришанов нанес множество ударов руками, ногами и найденной в квартире металлической подзорной трубой пенсионеру и женщине по различным частям тела, причинив не совместимые с жизнью телесные повреждения. Затем злоумышленник, убедившись, что потерпевшие мертвы, похитил из квартиры фотоаппараты, сотовые телефоны, видеокамеру и прочее имущество на сумму в 56 тысяч рублей. Уходя, мужчина включил газовые конфорки с расчетом на то, что взрыв и пожар уничтожат следы преступления, но тяжких последствий не наступило из-за установленного на плите газ-контроля.
Тело потерпевшего обнаружила его сестра, пришедшая проведать брата, который не отвечал на ее звонки. Спустя несколько дней после случившегося злоумышленник был задержан, а также заключен под стражу. Гришанов в ходе следствия дал подробные показания об обстоятельствах убийства.
Расследование завершено, уголовное дело после составления обвинительного заключения будет направлено прокурору для решения вопроса о передаче дела в суд.
По материалам пресс-службу СУ СК РФ по Омской области
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