Омич убил знакомого с девушкой из-за интимных снимков своей подруги

Установлено, не имевший постоянного места жительства Гришанов 2 ноября 2016 года дома у своего 59-летнего знакомого на улице Завертяева в Омске распивал спиртное дома, кроме того, в гостях также находилась молодая женщина, знакомая хозяина дома. В ходе застолья пенсионер похвастался снимками обнаженных женщин, которые он сделал. Посматривая на дисплее камеры снимки, Гришанов увидел обнаженную фотографию своей девушки, решив, что его знакомый не только делал снимки его девушки, мужчина из ревности решил его убить, а также его знакомую, которая, по его мнению, познакомила с фотографом его девушку.