Город55
ГлавноеВсе новости

Обследование буферных прудов и дамбы ОНПЗ: выяснили, что пахнет го*ном

23 марта 2017, 11:55
Обследование буферных прудов и дамбы ОНПЗ: выяснили, что пахнет го*ном

В городе Омске главная тема марта 2017 года: кто травит город и чем. Рядовые горожане теперь прекрасно разбираются в химической терминологии и блондинки в кафе рассуждают не о каких-то своих делах, а о причинах выброса в атмосферу города этилмеркаптана и о меркаптановой линзе на буферных прудах омского НПЗ.

Как раз эти самые буферные пруды сегодня утром, 23 марта, открыты для посещения омских журналистов. На месте их встречает глава Главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков.

Чиновник лично приехал понюхать воздух и засвидетельствовать, чем же на самом деле пахнут буферные пруды ОНПЗ. Короткий ролик на эту тему размещен в паблике vk.com/omskpravitelstvo.

Так вот, впечатления Станислава Сумарокова следующие: глава ГУИП заявил (тяжело, при этом, дыша), что на буферных прудах вообще ничем не пахнет. Здесь ведутся плановые работы, работают экскаваторы, но какого-то подозрительного запаха нет.

Следующий ролик: представители ОНПЗ, МЧС и журналисты находятся на дамбе. Здесь еще интересней: показывают экран газоанализатора – там всё в норме, с небольшими превышениями. Задается вопрос, а чем же тогда здесь пахнет? Ответ сотрудника МЧС корректен: свалкой, сеном. Человек в каске «Газпрома» добавляет: «то есть го*ном».



Фото: facebook.com/stas.sumarokoff

#Новости#Экология#Недвижимость#События#Технологии#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31