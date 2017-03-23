Обследование буферных прудов и дамбы ОНПЗ: выяснили, что пахнет го*ном

В городе Омске главная тема марта 2017 года: кто травит город и чем. Рядовые горожане теперь прекрасно разбираются в химической терминологии и блондинки в кафе рассуждают не о каких-то своих делах, а о причинах выброса в атмосферу города этилмеркаптана и о меркаптановой линзе на буферных прудах омского НПЗ.