Обследование буферных прудов и дамбы ОНПЗ: выяснили, что пахнет го*ном

В городе Омске главная тема марта 2017 года: кто травит город и чем. Рядовые горожане теперь прекрасно разбираются в химической терминологии и блондинки в кафе рассуждают не о каких-то своих делах, а о причинах выброса в атмосферу города этилмеркаптана и о меркаптановой линзе на буферных прудах омского НПЗ.
Как раз эти самые буферные пруды сегодня утром, 23 марта, открыты для посещения омских журналистов. На месте их встречает глава Главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков.
Чиновник лично приехал понюхать воздух и засвидетельствовать, чем же на самом деле пахнут буферные пруды ОНПЗ. Короткий ролик на эту тему размещен в паблике vk.com/omskpravitelstvo.
Так вот, впечатления Станислава Сумарокова следующие: глава ГУИП заявил (тяжело, при этом, дыша), что на буферных прудах вообще ничем не пахнет. Здесь ведутся плановые работы, работают экскаваторы, но какого-то подозрительного запаха нет.
Следующий ролик: представители ОНПЗ, МЧС и журналисты находятся на дамбе. Здесь еще интересней: показывают экран газоанализатора – там всё в норме, с небольшими превышениями. Задается вопрос, а чем же тогда здесь пахнет? Ответ сотрудника МЧС корректен: свалкой, сеном. Человек в каске «Газпрома» добавляет: «то есть го*ном».
Фото: facebook.com/stas.sumarokoff