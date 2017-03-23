Новое назначение в омском УМВД

Полковник полиции Сергей Картавенко назначен начальником УГИБДД УМВД РФ по Омской области. Соответствующий указ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Напомним, ранее Сергей Картавенко занимал должность врио начальника УГИБДД УМВД РФ по Омской области.
Сергей Картавенко родился в 1966 году, в деревне Любомировка Таврического района. Окончил Омскую академию МВД РФ. В органах с 1993 года. В 2013 назначен на должность замначальника омской госавтоинспекции.
- За время службы в УМВД зарекомендовал себя, как грамотный руководитель, - сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Андрей Кутузов