Мэрия забрала Любочку со Степанычем себе

Накануне стало известно, что омская мэрия отстояла в суде авторское право на две известные городские скульптуры – Любочку и Степаныча. Представители мэрии подала в суд на троих ответчиков – Игоря Вахитова, Сергея Норышева и предпринимателя Романа Рудакова.
Иск о защите интеллектуальной собственности поступил в Куйбышевский суд Омска 21 января 2017 года, 1 февраля был принят к производству. Всего прошло четыре судебных заседания: 16 февраля начато рассмотрение дела, увеличен размер исковых требований, 28 февраля заседание отложено в связи с истребованием доказательств, 21 марта в деле объявлен перерыв, а 22 марта иск удовлетворен по решению судьи Ирины Мосоловой. Согласно вынесенному вердикту, исключительное право на обе городские скульптуры принадлежит городской администрации.
Суд постановил, что договоры об отчуждении исключительных авторских прав на использование произведений, заключенные Рудаковым с Норышевым и Вахитовым, недействительны, сообщают Коммерческие вести.
Напомним, ранее в Омском арбитражном суде предприниматель Рудаков отсудил 20 тысяч рублей у компании «Омский ракурс» за коммерческое использование изображений двух городских скульптур в альбоме, изданном к 300-летию Омска. Тогда представители администрации собирали документы, гарантирующие мэрии как заказчику (или работодателю) исключительные авторские права на скульптуры.
Предположительно, дело, рассмотренное в Куйбышевском суде, повлечет за собой дальнейшее разбирательство – обжалования и новые иски.
Фото: Андрей Кутузов