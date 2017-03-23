Мэрия забрала Любочку со Степанычем себе

Иск о защите интеллектуальной собственности поступил в Куйбышевский суд Омска 21 января 2017 года, 1 февраля был принят к производству. Всего прошло четыре судебных заседания: 16 февраля начато рассмотрение дела, увеличен размер исковых требований, 28 февраля заседание отложено в связи с истребованием доказательств, 21 марта в деле объявлен перерыв, а 22 марта иск удовлетворен по решению судьи Ирины Мосоловой. Согласно вынесенному вердикту, исключительное право на обе городские скульптуры принадлежит городской администрации.