Мэрия назвала 14 улиц, которые отремонтируют в 2017 году

Департамент городского хозяйства утвердил список омских улиц, которые будут отремонтированы в первую очередь. Список включает 14 магистралей.
Отметим, ремонт дорог проводится в рамках программы «Безопасные и качественые дороги Омской агломерации» на 2017-2025 годы.
По словам первого заместителя мэра Сергея Фролова, в первоочередной перечень включили дороги с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного.
Список дорог: улица Авиационная, 22 Декабря, круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту, 5-ая Кировская, Волгоградская, Гашека, Заозерная, Королева, 2-ая Восточная, Госпитальная, 25-ая Северная, 22 Партсъезда, Красноярский тракт, Сибирский проспект.
Улицы отремонтируют не полностью, а лишь отдельные участки. Информацию о местах ремонта можно узнать на сайте мэрии.
Помимо 14 первоочередных магистралей в 2017 году мэрией запланирован ремонт еще 18. Таким образом, всего за год будет отремонтировано 32 автодороги общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров.
Фото: omskportal.ru