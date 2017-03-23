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Мэрия назвала 14 улиц, которые отремонтируют в 2017 году

23 марта 2017, 11:21
Первоочередной перечень.

Департамент городского хозяйства утвердил список омских улиц, которые будут отремонтированы в первую очередь. Список включает 14 магистралей.

Отметим, ремонт дорог проводится в рамках программы «Безопасные и качественые дороги Омской агломерации» на 2017-2025 годы.

По словам первого заместителя мэра Сергея Фролова, в первоочередной перечень включили дороги с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного.

Список дорог: улица Авиационная, 22 Декабря, круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту, 5-ая Кировская, Волгоградская, Гашека, Заозерная, Королева, 2-ая Восточная, Госпитальная, 25-ая Северная, 22 Партсъезда, Красноярский тракт, Сибирский проспект.

Улицы отремонтируют не полностью, а лишь отдельные участки. Информацию о местах ремонта можно узнать на сайте мэрии.

Помимо 14 первоочередных магистралей в 2017 году мэрией запланирован ремонт еще 18. Таким образом, всего за год будет отремонтировано 32 автодороги общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров.

Фото: omskportal.ru

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