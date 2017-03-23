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Маршрутка с 15 пассажирами попала в массовое ДТП в центре Омска

23 марта 2017, 07:39
Есть пострадавшие.

Накануне, 22 марта, в Центральном округе города Омска произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.

Предварительно установлено: 35-летний мужчина, управлявший пассажирским микроавтобусом Mercedes, в районе ТК «Миллениум» при движении в направлении 3-й Енисейской по мосту имени 60-летия Победы не выдержал дистанцию и столкнулся с Toyota, который затем врезался в Peugeot, а Peugeot – в ГАЗ-3102. Все участники данного ДТП двигались в попутном направлении.

Медицинская помощь в результате данного столкновения потребовалась двоим пассажирам микроавтобуса Mercedes, женщинам 1993 и 1972 года рождения, а также водителям Peugeot и Toyota, 1986 и 1983 годов рождения соответственно.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса, который двигался по маршруту №275,находились 15 пассажиров. В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося происшествия.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: скриншот с видео на YouTube

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