Маршрутка с 15 пассажирами попала в массовое ДТП в центре Омска

Предварительно установлено: 35-летний мужчина, управлявший пассажирским микроавтобусом Mercedes, в районе ТК «Миллениум» при движении в направлении 3-й Енисейской по мосту имени 60-летия Победы не выдержал дистанцию и столкнулся с Toyota, который затем врезался в Peugeot, а Peugeot – в ГАЗ-3102. Все участники данного ДТП двигались в попутном направлении.