Маршрутка с 15 пассажирами попала в массовое ДТП в центре Омска

Накануне, 22 марта, в Центральном округе города Омска произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.
Предварительно установлено: 35-летний мужчина, управлявший пассажирским микроавтобусом Mercedes, в районе ТК «Миллениум» при движении в направлении 3-й Енисейской по мосту имени 60-летия Победы не выдержал дистанцию и столкнулся с Toyota, который затем врезался в Peugeot, а Peugeot – в ГАЗ-3102. Все участники данного ДТП двигались в попутном направлении.
Медицинская помощь в результате данного столкновения потребовалась двоим пассажирам микроавтобуса Mercedes, женщинам 1993 и 1972 года рождения, а также водителям Peugeot и Toyota, 1986 и 1983 годов рождения соответственно.
На момент ДТП в салоне микроавтобуса, который двигался по маршруту №275,находились 15 пассажиров. В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: скриншот с видео на YouTube