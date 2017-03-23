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Изменения в сфере исчисления срока административного задержания

23 марта 2017, 17:25
Внесены изменения в сфере исчисления срока административного задержания лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Включительно до 21.11.2016 действовала норма Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которой срок административного задержания лица засчитывался с момента его вытрезвления при наличии признаков алкогольного опьянения.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П по делу о проверке конституционности ч. 4 статьи 27.5 КоАП РФ положение указанной нормы в части требования исчисления срока административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения со времени его вытрезвления признано не соответствующим Конституции Российской Федерации и утратило силу 21.11.2016.


Информацию для размещения предоставил:
Старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А.

#Новости#Криминал#Происшествия
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