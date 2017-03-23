Изменения в сфере исчисления срока административного задержания

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П по делу о проверке конституционности ч. 4 статьи 27.5 КоАП РФ положение указанной нормы в части требования исчисления срока административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения со времени его вытрезвления признано не соответствующим Конституции Российской Федерации и утратило силу 21.11.2016.