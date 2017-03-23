Экс-игрок Авангарда назначен главным тренером

Контракт со специалистом заключен до 30 апреля 2018 года с возможностью продления на один сезон. Ранее Шахрайчук занимал пост главного тренера в выступающей в первенстве Украины команде «Дженералз». Кроме того, в сезоне 2015/16 наставник привел клуб к серебряным медалям чемпионата.