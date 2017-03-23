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Экс-игрок Авангарда назначен главным тренером

23 марта 2017, 20:09
Новый вызов.

Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» стал бывший игрок омского «Авангарда» Вадим Шахрайчук, сообщается на сайте клуба.

Контракт со специалистом заключен до 30 апреля 2018 года с возможностью продления на один сезон. Ранее Шахрайчук занимал пост главного тренера в выступающей в первенстве Украины команде «Дженералз». Кроме того, в сезоне 2015/16 наставник привел клуб к серебряным медалям чемпионата.

В составе омского «Авангарда» Вадим Шахрайчук в 2001 году стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. Помимо Омска, за свою хоккейную карьеру он успел поиграть за казанский «Ак Барс», московские «Спартак» и «Динамо», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».

Что касается, омского «Авангарда», то вопрос с назначением нового главного тренера по-прежнему не решен. Одним из кандидатов на этот пост является экс-наставник новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт
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