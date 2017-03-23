Город55
ГлавноеВсе новости

Авангард сделал заявление по поводу нового главного тренера клуба

23 марта 2017, 08:29
Официальное сообщение.

Омский «Авангард» сделал официальное заявление по поводу назначения нового главного тренера команды. Пресс-служба клуба сообщает, что в настоящее время контракт ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера «ястребов» не подписан.

В то же время накануне Шуми Бабаев, являющийся агентом Андрея Скабелки, что у специалиста есть предложения от трех клубов КХЛ, решение с выбором места работы будет принято в течение неделе.

Андрей Скабелка возглавлял «Сибирь» с 2014 года. Наставник покинул новосибирский клуб по окончании последнего регулярного чемпионата, по итогам которого команда заняла 9-е место, не попав в плей-офф.

Омский «Авангард» прекратил борьбу за Кубок Гагарина уже на второй стадии турнира. После победы над «Адмиралом» со счетом в серии 4-2 «ястребы» уступила казанскому «Ак Барсу» с аналогичным счетом. После этого клуб принял решение не продлевать контракт с представителями тренерского штаба.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31