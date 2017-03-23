Авангард сделал заявление по поводу нового главного тренера клуба

Омский «Авангард» сделал официальное заявление по поводу назначения нового главного тренера команды. Пресс-служба клуба сообщает, что в настоящее время контракт ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера «ястребов» не подписан.
В то же время накануне Шуми Бабаев, являющийся агентом Андрея Скабелки, что у специалиста есть предложения от трех клубов КХЛ, решение с выбором места работы будет принято в течение неделе.
Андрей Скабелка возглавлял «Сибирь» с 2014 года. Наставник покинул новосибирский клуб по окончании последнего регулярного чемпионата, по итогам которого команда заняла 9-е место, не попав в плей-офф.
Омский «Авангард» прекратил борьбу за Кубок Гагарина уже на второй стадии турнира. После победы над «Адмиралом» со счетом в серии 4-2 «ястребы» уступила казанскому «Ак Барсу» с аналогичным счетом. После этого клуб принял решение
Фото: hawk.ru