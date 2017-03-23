Авангард сделал заявление по поводу нового главного тренера клуба

Омский «Авангард» прекратил борьбу за Кубок Гагарина уже на второй стадии турнира. После победы над «Адмиралом» со счетом в серии 4-2 «ястребы» уступила казанскому «Ак Барсу» с аналогичным счетом. После этого клуб принял решение не продлевать контракт с представителями тренерского штаба .