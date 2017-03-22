Врач скончался во время работы призывной комиссии в Омске - соцсети

В социальных сетях появилась новость «о смерти женщины – врача-стоматолога на Областном сборном пункте во время призывной комиссии». По предварительным данным, произошло это в понедельник, 20 марта. Омичи сообщают, что женщине стало плохо, и она скончалась - предположительно причиной смерти стала остановка сердца.