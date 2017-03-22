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Врач скончался во время работы призывной комиссии в Омске - соцсети

22 марта 2017, 13:15
Назначена проверка.

В социальных сетях появилась новость «о смерти женщины – врача-стоматолога на Областном сборном пункте во время призывной комиссии». По предварительным данным, произошло это в понедельник, 20 марта. Омичи сообщают, что женщине стало плохо, и она скончалась - предположительно причиной смерти стала остановка сердца.


В пресс-службе регионального Управления МВД России порталу Gorod55.ru подтвердили зафиксированный факт смерти омички:


«20 марта в 11:25 в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти женщины 1945 года рождения. По данному факту назначена и проводится проверка».

Фото: иллюстрация

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