Вонь в воздухе Омска нетоксична, но на улицу лучше не выходить



«Отбор проб на наших постах производится три раза в сутки, в 7 утра, в 13 и 19 часов. Есть полуавтомат, который отбирает пробы в час ночи, а также два автоматических поста. Полученная информация анализируется в лаборатории. За весь период экстремально высокого превышения на наших постах не зарегистрировано. Впервые этилмеркаптан мы зарегистрировали 9 марта и передали информацию в соответствующие службы».

По оценке Криворучко, март был насыщен днями с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных примесей в атмосфере:

«Когда мы прогнозируем такой день, выпускаем штормовое предупреждение. Это было и 9, и 10 марта. В такие дни предприятия должны регулировать свои выбросы. Начиная с 14 марта и по сегодняшний день у нас объявлено штормовое предупреждение по НМУ».