Вонь в воздухе Омска нетоксична, но на улицу лучше не выходить

Сегодня в Омске прошла пресс-конференция по вопросам загрязнения воздуха в Омске. Омичи уже третью неделю жалуются на головокружение и тошноту, а источник запаха до сих пор не назван. Результаты проб показывали 400-кратное превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана в воздухе, позднее обнаружено и содержание хлорида водорода, в два раза превысившее ПДК.
Официальная информация и мнения по сложившейся ситуации озвучены представителями регионального Минприроды, областного ГУ МЧС, Управления Гидрометеорологии, Росприродназдзора и Роспотребнадзора по Омской области.
«Ведется работа по трем направлениям. Во-первых, с населением: обращений достаточно. Объясняем, как себя вести в подобных ситуациях. Во-вторых, по вопросам обследования территорий и северной промзоны, и всего города работает оперативная группа ГУ, во взаимодействии с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Управлением Гидрометеослужбы. Третье направление – взаимодействие с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями», сообщает Андрей Андреев, первый заместитель Главного управления МЧС России по Омской области.
Средства индикации, принадлежащие МЧС, установлены по периметру промзоны и на терминальных комплексах «Оксион» (на улице Маркса в районе ОмГУПСа, по улице Хмельницкого в районе парка, на территории ТК «Омский» и ТК «Каскад», на рынках). В основном, они направлены на индикацию хлора, аммиака, бензольной группы. Ряд из этих средств работает и по этилмеркаптану. «Превышений не зарегистрировано», заключает Андреев.
По словам Натальи Криворучко, начальника ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», из десяти стационарных постов на территории Омска шесть принадлежат управлению, еще четыре – региону:
«Отбор проб на наших постах производится три раза в сутки, в 7 утра, в 13 и 19 часов. Есть полуавтомат, который отбирает пробы в час ночи, а также два автоматических поста. Полученная информация анализируется в лаборатории. За весь период экстремально высокого превышения на наших постах не зарегистрировано. Впервые этилмеркаптан мы зарегистрировали 9 марта и передали информацию в соответствующие службы».
По оценке Криворучко, март был насыщен днями с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных примесей в атмосфере:
«Когда мы прогнозируем такой день, выпускаем штормовое предупреждение. Это было и 9, и 10 марта. В такие дни предприятия должны регулировать свои выбросы. Начиная с 14 марта и по сегодняшний день у нас объявлено штормовое предупреждение по НМУ».
Ситуация с неприятным запахом в воздухе Омска частично объясняется погодой:
«У нас несколько дней наблюдается до километра достаточно глубокая инверсия, от 10 до 12 градусов. И все испарения, и все что там на прудах происходит, далеко не уходит: ветер либо слабый, либо его совсем нет, штиль. Направление ветра было северное, северо-западное, северо-восточное; как раз все, что с этой стороны происходит, придавливает к земле и растекается. Погода благоприятствовала такой ситуации», заключает Криворучко.
Ожидается, что с 24 марта давление начнет падать, инверсионный слой – разрушаться, а ветер сменит направление на юго-западное и южное.
«Сейчас организован ежедневный мониторинг атмосферного воздуха в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны северного промузла. Мы замеряли жилую зону по всему городу, по всем округам; отобраны пробы воздуха на 23 загрязняющих вещества. По результатам исследований, этилмеркаптан не зарегистрирован. На границе предельно допустимой концентрации – ароматические углеводороды», - говорит Любовь Сенина, замначальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области.
Сенина особо отмечает, что «этилмеркаптан оказывает только рефлекторное действие, на верхние дыхательные пути. Деструктивного действия, токсического, мутогенного, этого вещество не оказывает». То есть дышать можно спокойно, последствий в виде отравления не будет. А тошнота и головные боли - это просто рефлексы организма.
Чтобы избежать неприятного запаха, омичам рекомендуют не открывать окна, и по возможности не выходить на улицу, оставаться дома.
К слову, еще один аргумент о «безвредности» этилмеркаптана – отсутствие обращений и жалоб в лечебные учреждения Омска на заражение токсическим веществом.