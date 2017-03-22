Владимира Владимировича и выборы мэра Омска соединили в Горсовете

Закончились обсуждения тем, что депутаты со второго раза проголосовали за поправку спикера Горсовета. В первом случае для принятия не хватило одного голоса. Регламент подразумевает возможность повторного голосования, что и было сделано. 21 депутат проголосовал за то, что решение о поименном или тайном выборе мэра примут 19 апреля, в день голосования за кандидатуру градоначальника.

