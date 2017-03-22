Владимира Владимировича и выборы мэра Омска соединили в Горсовете

Сегодня, 22 марта, на очередном пленарном заседании депутаты так и не пришли к единому мнению как избирать будущего мэра Омска – тайно или открыто.
Напомним, ранее данный вопрос рассматривался на комитете по регламенту Горсовета. Тогда также возникли большие споры по процедуре выборов. Пять депутатов проголосовали за открытое, пять - за тайное голосование.
По словам председателя Горсовет Галины Горст, накануне сегодняшнего заседания она провела анализ настроений депутатов, кому-то звонила, с кем-то беседовала лично. Получилось - половина депутатского корпуса за тайное, половина за поимённое голосование.
- Поэтому в дополнение к представленному проекту мною внесены изменения в процедуру выборов. Мэр города Омска избирается поименным или тайным голосованием, что определяется в день голосования за кандидатуру мэра города Омска. То есть процедура по избранию мэра начинается с выбора порядка голосования, - сказала Горст.
Высказывались и другие предложения. Депутаты из фракции КПРФ предложили избирать мэра двумя третями голосов депутатов, а не большинством голосов, ссылаясь, что так избирался президент России. На что Галина Горст заметила - она бы тоже согласилась выбирать двумя третями, если бы на должность мэра Омска претендовал Владимир Владимирович.
Закончились обсуждения тем, что депутаты со второго раза проголосовали за поправку спикера Горсовета. В первом случае для принятия не хватило одного голоса. Регламент подразумевает возможность повторного голосования, что и было сделано. 21 депутат проголосовал за то, что решение о поименном или тайном выборе мэра примут 19 апреля, в день голосования за кандидатуру градоначальника.