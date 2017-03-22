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В Омске иномарка провалилась под асфальт

22 марта 2017, 12:36
Инцидент в Октябрьском округе.

Очевидцы сообщают в социальных сетях об опасном участке дороги в Октябрьском округе города Омска, где сегодня, 22 марта, иномарка провалилась колесами под асфальт.

Инцидент произошел на пересечении улиц 6-я Рабочая и Харьковская. Снимки и видеоролики с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На представленных фото- и видеоматериалах видно, что автомобиль, переднее левое колесо которого оказалось под асфальтом, изрядно накренило.

Кроме того, на опубликованных материалах видно, что вокруг рассыпаны похожие на гравий камни. Легковой автомобиль, заехав в насыпь рядом с канализационным люком, застрял, а около передней части иномарки обвалился асфальт.

В департаменте городского хозяйства редакции портала Gorod55.ru данный инцидент никак не прокомментировали. В диспетчерской дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа на телефонный звонок не ответили.


Фото: скриншот с видео на YouTube

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