В Омске иномарка провалилась под асфальт

Очевидцы сообщают в социальных сетях об опасном участке дороги в Октябрьском округе города Омска, где сегодня, 22 марта, иномарка провалилась колесами под асфальт.
Инцидент произошел на пересечении улиц 6-я Рабочая и Харьковская. Снимки и видеоролики с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На представленных фото- и видеоматериалах видно, что автомобиль, переднее левое колесо которого оказалось под асфальтом, изрядно накренило.
Кроме того, на опубликованных материалах видно, что вокруг рассыпаны похожие на гравий камни. Легковой автомобиль, заехав в насыпь рядом с канализационным люком, застрял, а около передней части иномарки обвалился асфальт.
В департаменте городского хозяйства редакции портала Gorod55.ru данный инцидент никак не прокомментировали. В диспетчерской дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа на телефонный звонок не ответили.
Фото: скриншот с видео на YouTube