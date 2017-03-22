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В Омске дворника обвинили в изнасиловании школьниц

22 марта 2017, 15:09
Расследование продолжается.

Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Согласно версии следствия, мужчина, работающий дворником, проявляя нездоровый интерес, совершил в отношении школьниц развратные действия. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу по ходатайству следственных органов.

Расследование данного уголовного дела продолжается. За совершение подобного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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