В Омске дворника обвинили в изнасиловании школьниц

Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).
Согласно версии следствия, мужчина, работающий дворником, проявляя нездоровый интерес, совершил в отношении школьниц развратные действия. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу по ходатайству следственных органов.
Расследование данного уголовного дела продолжается. За совершение подобного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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