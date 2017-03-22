В деле о выбросах газа в Омске названо конкретное предприятие

Сегодня в Омске на пресс-конференции по вопросам загрязнения воздуха в Омске назван главный подозреваемый.
О ходе проверочных мероприятий и их предварительных результатов сообщил Сергей Еремин, замруководителя Росприроднадзора по Омской области:
«Основное количество жалоб поступило утром 9 числа. Жители Советского округа, северная часть Кировского округа. К обеду вся центральная часть города была охвачена этим запахом», констатирует Еремин.
Он утверждает, что в Российской федерации нормируется не запах, а загрязняющие вещества, которые разрешены к выбросам в атмосферу:
"Мы создали две рабочие группы, выехали, произвели отбор проб – в основном, с тех мест, откуда было большее количество жалоб и заявлений граждан. Наша ведомственная лаборатория практически ничего не выявила", говорит Еремин.
Превышений по веществам, на которые лаборатория аккредитована, не выявлено. Одновременно Центром мониторинга производился отбор проб по этилмеркаптану, там выявлено превышение.
Портал Gorod55.ru полностью приводит высказывание Сергея Еремина:
"Первое место, куда мы выехали, - Дружино. Там был специфический запах, на который жаловались омичи. Может быть, наша ошибка была, мы сосредоточили основное внимание на этилмеркаптане.
Методом отсева к 17 марта мы сузили круг предприятий, которые находились в северном промузле. На 19 марта осталось 4 предприятия, которые работали с этилмеркаптаном. Информация пришла, как мы считали, из достоверного источника, - на емкости завод пластмасс, что в них, возможно, присутствует это вещество. Выехала следственная группа с нашими специалистами, ничего не обнаружили. В этот же день произведен отбор проб с подветренной стороны буферных прудов ОНПЗ и илошламонакопителя Омскводоканала. Там этилмеркаптан тоже был обнаружен.
В результате оперативных действий круг сузился до одного предприятия – до так называемых буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода. Мы вынесли определение о возбуждении дела, направили определение об истребовании сведений в ряд высших учебных заведений, в том числе в ИПУ СО РАН. Чтобы дали заключение, может ли быть в буферных прудах этилмеркаптан. Пока официального заявления не было, но в устных разговорах с исполнителями заявлено, что наличие этилмеркаптана в буферных прудах практически невозможно. Оно может быть по какой-то причине нарушения технологий.
Историю буферных прудов вы, наверное, знаете. Раньше проводили по данному объекту проверку, в 2009 году. Предприятие было оштрафовано, выдано предписание на проведение инвентаризации всех отходов, которые накопились за длительный период существования этих прудов. Если я не ошибаюсь, пруды работают с 1958 года. Что там размещалось, наверное, не знают и ранее работавшие там сотрудники.
Когда я посмотрел этот проект в 1998 году, сделал один вывод: объект, мягко говоря, устарел. Да, нефтезавод начал модернизировать, да, проводятся работы. Моя индивидуальная точка зрения – я считаю, что вообще этилмеркаптановая группа могла там быть. В связи с тем, что произошел какой-то сброс, могла образоваться линза.
Часть накопившихся отходов вывозится на ЗАО «Полигон», путь транспортировки – от буферных прудов по Омску и по Сыропятскому тракту. Часть документов нам еще не предоставили. Они проработали какую-то технологию: смешивая с соломой, опилками, производят сушку вещества. Сейчас внесено представление, чтобы нам объяснили, для чего это делается и что в перспективе будет с этим видом отходов.
Опыт наших зарубежных коллег показывает, что скрышные работы в обязательном порядке должны проводиться при наличии гидрозатвора. Гидрозатвор удаляет запахи, и в атмосферный воздух выделяется минимальное количество отходов.
Еще раз говорю, это лично мое мнение. У нас зима. На буферных прудах лед, который был вскрыт методом экскавации. Началась транспортная погрузка на места размещения отходов. И экскавация, и погрузка сопровождались специфическими запахами. Этот лед – не просто водичка, а, по всей видимости, отходы. Сегодня-завтра будем отбирать пробы и смотреть, что из себя представляет лед и эта поверхностная вода.
На сегодня мы определили перечень мероприятий на ближайшие три дня. Сегодня сотрудники Минприроды отслеживали производство ночных работ на этом объекте. Оценку мы сможем дать после того, как будет проведен отбор соответствующих проб на объекте.
По предварительным данным, имеется генеральный подрядчик, ответственный за производство всех работ, и, в соответствии с договором подряда, ответственность за нарушение экологических требований возлагается на него. Имеется и субподрядчик. Я эти организации называть пока не буду, ведется дело".
"Я думаю, что данная ситуация будет еще несколько дней. Начавшийся процесс остановить невозможно. Я хотел бы извиниться за ситуацию перед горожанами, перед земляками. На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью граждан нет. Это мнение Роспотребнадзор неоднократно высказывал на основании анализов проб", заключает Еремин.
Фото: Андрей Кутузов