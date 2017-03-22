В деле о выбросах газа в Омске названо конкретное предприятие

"Первое место, куда мы выехали, - Дружино. Там был специфический запах, на который жаловались омичи. Может быть, наша ошибка была, мы сосредоточили основное внимание на этилмеркаптане.



Методом отсева к 17 марта мы сузили круг предприятий, которые находились в северном промузле. На 19 марта осталось 4 предприятия, которые работали с этилмеркаптаном. Информация пришла, как мы считали, из достоверного источника, - на емкости завод пластмасс, что в них, возможно, присутствует это вещество. Выехала следственная группа с нашими специалистами, ничего не обнаружили. В этот же день произведен отбор проб с подветренной стороны буферных прудов ОНПЗ и илошламонакопителя Омскводоканала. Там этилмеркаптан тоже был обнаружен.