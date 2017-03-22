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Состав Авангарда может усилить молодой голкипер

22 марта 2017, 09:16
Инсайдерская информация.

Голкиперы «Сибири» Дэнни Тэйлор и Иван Налимов могут покинуть новосибирский клуб, причем последний продолжит карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Хоккейная правда».

Состав «Сибири» оба голкипера пополнили походе сезона 2016/17. В активе Тейлора 29 проведенных матчей, в которых страх ворот пропускал в среднем 1,75 шайбы за игру при 95% отраженных бросков.

22-летний Иван Налимов в минувшем регулярном чемпионате выходил на лед в пяти матчах, пропуская в среднем 3,27 шайб за игру при 88,5% отраженных бросков.


Фото: hawk.ru

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