Состав Авангарда может усилить молодой голкипер

Голкиперы «Сибири» Дэнни Тэйлор и Иван Налимов могут покинуть новосибирский клуб, причем последний продолжит карьеру в омском «Авангарде», сообщает «
Состав «Сибири» оба голкипера пополнили походе сезона 2016/17. В активе Тейлора 29 проведенных матчей, в которых страх ворот пропускал в среднем 1,75 шайбы за игру при 95% отраженных бросков.
22-летний Иван Налимов в минувшем регулярном чемпионате выходил на лед в пяти матчах, пропуская в среднем 3,27 шайб за игру при 88,5% отраженных бросков.
Фото: hawk.ru