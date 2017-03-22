После ядерного взрыва выживут тараканы, крысы и жители Омска

На фоне не прекращающихся вторую неделю подряд новостей, связанных с загадочными выбросами газа в атмосферу Омска, в соцсетях возник новый специфичный «газовый» фольклор: горожане шутят, что в ближайшее время произойдет адаптация – мы станем супергероями, невосприимчивыми к различного рода техногенным атакам.
В частности, варианты следующие:
У нас «отрастут жабры», чтоб было чем (и где) дышать в среде, лишенной кислорода.
Мы станем зомби, потому что выбросы в Омске очень похожи на катастрофу в Ракун Сити. И Омск только начало, далее зараза как в «Обители зла» расползется по всему миру.
Сегодня добавилось еще и такое сравнение: горожане участливо спрашивают жителей Советского округа, как они там: «К вам солнце сегодня сквозь смог заглядывало? А то становиться уже страшно» Ответ на это получен следующий: «Мы уже ко всему адаптировались. После ядерного взрыва выживут крысы, тараканы и жители городка Нефтяников»
И еще один ответ: «Из нефтов левый берег не видно , только розовые Салоники летают повсюду».
Напомним, ранее, почти все крупные предприятия северной промзоны Омска по очереди заявили следующее: это не они! Не они, так не они: может это всё вообще сплошная галлюцинация?