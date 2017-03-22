После ядерного взрыва выживут тараканы, крысы и жители Омска

Сегодня добавилось еще и такое сравнение: горожане участливо спрашивают жителей Советского округа, как они там: «К вам солнце сегодня сквозь смог заглядывало? А то становиться уже страшно» Ответ на это получен следующий: «Мы уже ко всему адаптировались. После ядерного взрыва выживут крысы, тараканы и жители городка Нефтяников»