После скандала с многомиллионными зарплатами КТОСы лишили 44 млн

Сегодня, 22 марта, на заседании Омского Горсовета депутаты приняли первые поправки в бюджет 2017 года. Согласно им КТОСЫ не получат дополнительного финансирования.
Напомним, накануне заседания Горсовета мэрия распространила информацию, что бюджет Омска в результате экономии и дополнительных доходов получил 294 миллиона рублей. Излишки планируется направить на финансирование ПАТП (100 миллионов рублей), КТОСы (44 миллиона рублей), расходы на оплату исполнительных листов (38 миллионов рублей), выкуп одного из корпусов детского лагеря в Чернолучье (8 миллионов рублей).
Однако, сегодня на заседание Горсовета мэрия представила изменённый проект поправок в бюджет города без дополнительной расходной статьи на КТОСы.
- Почему вы обманываете? Где поправки на КТОСЫ, почему их убрали? - поинтересовался депутат Ивченко.
Некоторые из депутатов предложили дать на КТОСы хоты бы какую то часть.
- Предлагаю найти какой-то компромиссный вариант, давайте половину суммы дадим на КТОСы, - сказал Алексей Саяпин.
Между тем, первый заместитель председателя Горсовет Василий Мамонтов объяснил, что добавить КТОСам , в данный момент, ничего нельзя, поскольку предварительно все изменения в бюджет необходимо согласовывать с мэром.
- В проекте нет статьи по КТОСам, мы не можем ничего добавить. Пока финансирование не будет приведено с учетом замечаний прокуратуры, пока не будут эти замечания устранены, мы оставляем вопрос открытым. Не отказываем, но и сейчас не решаем.
Николай Чираков, руководитель единороссов в Горсовет добавил: «Вчера на фракции мы обсуждали этот вопрос. Мэр внес новый проект, в котором отсутствует строка по финансированию КТОСов. Фракция приняла решение, что мы поддерживаем этот проект и принимаем его во все чтениях».
В итоге поправки в бюджет, за исключением КТОСов, были одобрены. Вопрос дополнительного финансирования территориального общественного самоуправления решено рассмотреть позже.
- . С учетом того, что вопросы по КТОСам возникали и в комитете, кроме того, прокуратура высказала свое мнение, предлагается данный вопрос отложить, дополнительно проработать и потом внести каким образом мы будем поддерживать местное самоуправление, - отметила Галина Горст.
Напомним, ранее прокуратура Омска направила представление мэру города о многочисленных фактах нарушений при расходовании бюджетных денег КТОСами. Прокуратура выяснила, что порядка 80 % средств, выделяемых из бюджета на КТОСы, расходуется на поощрение активистов и работников комитетов.