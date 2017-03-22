После скандала с многомиллионными зарплатами КТОСы лишили 44 млн

- В проекте нет статьи по КТОСам, мы не можем ничего добавить. Пока финансирование не будет приведено с учетом замечаний прокуратуры, пока не будут эти замечания устранены, мы оставляем вопрос открытым. Не отказываем, но и сейчас не решаем.