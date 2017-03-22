Омская мэрия поменяет окна в детсаду после представления прокуратуры

Ситуация постепенно разрешается: в прокуратуре рассмотрели обращение, поступившее от Уполномоченного по правам ребенка и после проверки пришли к выводу, что «Администрацией г. Омска в лице департамента образования ненадлежащим образом исполняются обязанности по созданию условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях…». В свою очередь, «Администрацией БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» не принимаются достаточные меры по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся…».