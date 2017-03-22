Омская мэрия поменяет окна в детсаду после представления прокуратуры

На редакционную почту портала Gorod55.ru пришло обращение неравнодушного омича,
«В продолжении темы «О детском саде № 279». Согласно последним полученным данным от уполномоченных лиц деньги будут выделены на замену окон в группе № 1. Расстраивает только неопределенность по срокам, в ответах должностных лиц отсутствуют конкретные даты устранения недостатков (в одном из ответов присутствует понятие «в летний период»)».
Напомним, с наступлением прохладной погоды в детсаду похолодало, и зиму дети пережили с окнами, заклеенными пленкой; на время сильных холодов «группы объединяли и детей переводили в другую группу». По словам заведующей, у детсада нет финансов на исправление ситуации.
«Обращения в соответствующие органы не дали результатов», утверждал омич, ссылаясь на ответ главы департамента образования Омска Екатерины Спеховой:
«Ввиду ограниченности бюджета города Омска, в 2016 году БДОУ №279 денежные средства на замену оконных блоков не предусмотрены». Согласно документу, нужно заменить семь оконных блоков общей стоимостью в 200 тысяч рублей.
В пресс-службе департамента образования порталу Gorod55.ru пояснили, что выявленные недостатки устраняются только после судебных предписаний, внесенных мэрии.
Ситуация постепенно разрешается: в прокуратуре рассмотрели обращение, поступившее от Уполномоченного по правам ребенка и после проверки пришли к выводу, что «Администрацией г. Омска в лице департамента образования ненадлежащим образом исполняются обязанности по созданию условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях…». В свою очередь, «Администрацией БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» не принимаются достаточные меры по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся…».
С учетом предписания прокуратуры, департамент образования «в летний период 2017 года» выполнит «работы по замене оконных блоков в группе №1 и ремонту канализационной системы». На данные цели планируется выделить 300 тысяч рублей.
К слову, в детском саду №222, где в любой момент на головы воспитанников может обвалиться потолок, проведут ремонт кровли. Смета уточняется, ремонт запланирован в летний период; на это время детей распределят по другим группам этого же детского сада, сообщили порталу Gorod55.ru в департаменте образования Омска.
Ранее портал Gorod55.ru уже писал о подобной проблеме с окнами: сразу в нескольких омских больницах пациенты замерзают в палатах из-за «ветреных» пластиковых окон.