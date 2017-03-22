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Омичей начали атаковать клещи

22 марта 2017, 08:30
Зафиксировано первое присасывание.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Москве сообщает о то, что в России начинают активизироваться клещи.

На 20 марта пять случаев укуса клещей зафиксировано в Москве, кроме того, присасывание клещей также происходило в Омске, Красноярском крае, Сочи и Ярославской области.

Уже зафиксировано три случая заражения клещевым боррелиозом, два случая в районах Омской области и один в Белоруссии.Роспотребнадзором отмечается, что активизация клещей связана с начавшимся в России потеплением.

В сообщении ведомства отмечается рост контактов населения с переносчиками, а также начало эпидемического сезона 2017 года.


Фото: иллюстрация

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