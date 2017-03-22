Омичей начали атаковать клещи

Пресс-служба Роспотребнадзора по Москве сообщает о то, что в России начинают активизироваться клещи.
На 20 марта пять случаев укуса клещей зафиксировано в Москве, кроме того, присасывание клещей также происходило в Омске, Красноярском крае, Сочи и Ярославской области.
Уже зафиксировано три случая заражения клещевым боррелиозом, два случая в районах Омской области и один в Белоруссии.Роспотребнадзором отмечается, что активизация клещей связана с начавшимся в России потеплением.
В сообщении ведомства отмечается рост контактов населения с переносчиками, а также начало эпидемического сезона 2017 года.
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