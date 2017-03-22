Омич, устроивший смертельное ДТП, получил 2,5 года тюрьмы

Житель Таврического района Омской области, по вине которого погиб водитель встречного автомобиля, приговорен к лишению свободы. 44-летний Дмитрий Гайдуков признан виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение управляющим автомобилем лицом ПДД, которое повлекло смерть человека).
Установлено: Гайдуков 17 августа 2016 года в 18 часов на автомобиле Lada Granta, подъезжая к неравнозначному перекрестку улиц Клименко и Советская (автодорога Таврическое-Харламово), не предоставил преимущества автомобилю UAZ Patriot, который направлялся по главной дороге, допустив столкновение. В результате ДТП 23-летний водитель внедорожника спустя неделю скончался в больнице от полученных травм.
Дмитрию Гайдукову Таврический районный суд назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, 44-летний мужчина на два года лишен права управлять автомобилем, отцу погибшего в качестве компенсации причиненного морального вреда и затрат на погребение должен выплатить миллион рублей.
По материалам прокуратуры Омской области
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