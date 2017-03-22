Омич, устроивший смертельное ДТП, получил 2,5 года тюрьмы

Установлено: Гайдуков 17 августа 2016 года в 18 часов на автомобиле Lada Granta, подъезжая к неравнозначному перекрестку улиц Клименко и Советская (автодорога Таврическое-Харламово), не предоставил преимущества автомобилю UAZ Patriot, который направлялся по главной дороге, допустив столкновение. В результате ДТП 23-летний водитель внедорожника спустя неделю скончался в больнице от полученных травм.