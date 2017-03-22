Обвал нефтяных котировок уронил рубль

Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже уверенно поднимаются, рубль же на фоне падающих нефтяных цен идет на спад.
Накануне курс доллара впервые с февраля нынешнего года опускался ниже 57 рублей. Сегодняшнюю торговую сессию американская валюта начала с подъема на уровне 57,7 рублей, евро – 62,5 рублей.
На сегодня, 22 марта, установленный Центробанком РФ курс доллара составляет 57,2323 рубля, евро – 61,7308 рублей.
Сегодняшнее падения рубля происходит на фоне серьезного снижения нефтяных цен. Стоимость «черного золота» марки Brent впервые с ноября 2016 года упала до $50 за баррель.
Аналогичная тенденция присущ и нефти сорта WTI, которая в настоящее время торгуется на уровне $47,9 за баррель.
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Фото в тексте: investing.com