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Обвал нефтяных котировок уронил рубль

22 марта 2017, 15:22
Ситуация на мировом рынке.

Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже уверенно поднимаются, рубль же на фоне падающих нефтяных цен идет на спад.

Накануне курс доллара впервые с февраля нынешнего года опускался ниже 57 рублей. Сегодняшнюю торговую сессию американская валюта начала с подъема на уровне 57,7 рублей, евро – 62,5 рублей.

На сегодня, 22 марта, установленный Центробанком РФ курс доллара составляет 57,2323 рубля, евро – 61,7308 рублей.

Сегодняшнее падения рубля происходит на фоне серьезного снижения нефтяных цен. Стоимость «черного золота» марки Brent впервые с ноября 2016 года упала до $50 за баррель.


Аналогичная тенденция присущ и нефти сорта WTI, которая в настоящее время торгуется на уровне $47,9 за баррель.



Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: investing.com

#Новости#Общество#Бизнес
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