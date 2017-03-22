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Обвал крыши многоквартирного дома в Омске, кипяток хлынул в квартиры

22 марта 2017, 17:41
Происшествие в Центральном округе.

Инцидент произошел в Центральном округе города, об этом сообщил телеканал «Продвижение», журналисты которого побывали на месте происшествия.



Деревянное перекрытие трехэтажного дома 1956 года постройки не выдержало тяжести снега и рухнуло. Ситуацию осложнило то, что при падении конструкции повредили систему отопления и жильцы оказались в плену 70-градусного кипятка. Вода стекала отовсюду: с потолка, со стен…


По словам жительницы дома Ирины Лисичкиной, в двухкомнатной квартире они недавно сделали ремонт, но теперь все придётся переделывать.


В квартире Екатерины Куликовой кипяток попал прямо на детскую кровать.


«Хорошо, что это произошло утром, когда дети уже встали и собирались в школу», - говорит женщина.


Такая картина сложилась во всех квартирах с третьего по первый этаж. Повреждено все – стены, потолки, полы, бытовая техника.


Как отметил Андрей Кович, главный инженер управляющей компании «Жилищник-4», конструкция дома старая, а подпорок посередине нет. В результате этого перекрытие не выдержало и начало лопаться.


Специалисты УК сразу же перекрыли отопление и приступили к разбору деревянного перекрытия на крыше.

«В управляющей компании обещают, что в течение недели сделают новый настил и, по мере возможности, будут устранять последствия. Кроме этого, обещают полностью возместить ущерб жителям и уверяют: проблем с этим не возникнет», - говорится в видеосюжете телеканала.


Фото: скриншот с видео

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