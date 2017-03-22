Обвал крыши многоквартирного дома в Омске, кипяток хлынул в квартиры

«В управляющей компании обещают, что в течение недели сделают новый настил и, по мере возможности, будут устранять последствия. Кроме этого, обещают полностью возместить ущерб жителям и уверяют: проблем с этим не возникнет», - говорится в видеосюжете телеканала.

