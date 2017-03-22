Мощный выброс газа со сладким запахом в Омске: приступы удушья, паника

Сегодня, 22 марта, ночью в городе снова «неизвестный источник» выбросил в атмосферу некое вещество, вызвавшее у омичей приступы удушья и паники. Об этом порталу Gorod55.ru сообщили сразу несколько источников.
Сообщения идут из нескольких районов Омска: ночью около 4 утра сильный сладковатый запах из форточки почувствовали жители Левобережья:
«Сначала воняло как обычно неприятно. Затем к этой вони подмешался еще и запах со сладковатым оттенком. Далее все закашляли, началось удушье и приступы паники из-за недостатка воздуха. В чем дело? Кто-нибудь в этом разберется или нас таким образом гонят из города?»
Еще звонки поступили с Красного Пути в районе улицы Кемеровской. Жалобы те же: пластиковое окно ночью было раскрыто на сильном проветривании. Около 3-4 утра пошел резкий запах, затем сладковатый. Далее: сильный кашель, головная боль.
Еще люди звонили уже сегодня днем, около 11 утра. В районе пересечения Красный Путь – Рабиновича со стороны Нефтяников идет мощный шлейф постороннего запаха со сладковатым оттенком.
В распоряжении редакции есть фотографии сильнейшего смога над Омском. Снимки сделаны сегодня утром с точек в районе проспекта Маркса.