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Мощный выброс газа со сладким запахом в Омске: приступы удушья, паника

22 марта 2017, 12:06
Кто наведет порядок?

Сегодня, 22 марта, ночью в городе снова «неизвестный источник» выбросил в атмосферу некое вещество, вызвавшее у омичей приступы удушья и паники. Об этом порталу Gorod55.ru сообщили сразу несколько источников.

Сообщения идут из нескольких районов Омска: ночью около 4 утра сильный сладковатый запах из форточки почувствовали жители Левобережья:

«Сначала воняло как обычно неприятно. Затем к этой вони подмешался еще и запах со сладковатым оттенком. Далее все закашляли, началось удушье и приступы паники из-за недостатка воздуха. В чем дело? Кто-нибудь в этом разберется или нас таким образом гонят из города?»

Еще звонки поступили с Красного Пути в районе улицы Кемеровской. Жалобы те же: пластиковое окно ночью было раскрыто на сильном проветривании. Около 3-4 утра пошел резкий запах, затем сладковатый. Далее: сильный кашель, головная боль.

Еще люди звонили уже сегодня днем, около 11 утра. В районе пересечения Красный Путь – Рабиновича со стороны Нефтяников идет мощный шлейф постороннего запаха со сладковатым оттенком.

В распоряжении редакции есть фотографии сильнейшего смога над Омском. Снимки сделаны сегодня утром с точек в районе проспекта Маркса.




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