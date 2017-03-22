Мощный выброс газа со сладким запахом в Омске: приступы удушья, паника

«Сначала воняло как обычно неприятно. Затем к этой вони подмешался еще и запах со сладковатым оттенком. Далее все закашляли, началось удушье и приступы паники из-за недостатка воздуха. В чем дело? Кто-нибудь в этом разберется или нас таким образом гонят из города?»