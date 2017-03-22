Меркаптановая линза и буферные пруды: причастен ли ОНПЗ к вони в Омске

«Буферный пруд – не просто яма, свалка. Это техническое сооружение, которое является неотъемлемой частью наших очистных сооружений. Если сказать проще, то вся канализация завода идет через буферный пруд, через систему очистки, и после этого закачивается на доочистку Омскводоканала. В процессе никакой этилмеркаптан не применяется, попадание его туда просто исключено. Что касается работ, которые проводятся, мы, безусловно, все документы предоставим. Сейчас идут работы по подготовке к ремонту буферного пруда. У нас есть предписание Ростехнадзора на ремонт дамб. Зимний период – самое удобное время.