Лексус разбился о фонарный столб на Левобережье, трое пострадавших

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22 марта 2017, 14:17
ДТП в Кировском округе.

Сегодня, 22 марта, в 00:30 в дежурную часть Госавтоинспекции по Омской области поступило сообщение о ДТП, которое произошло в Кировском округе на улице Перелета.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что молодой человек 1994 года рождения, управлявший автомобилем Lexus iS 200, при движении по улице Перелета от проспекта Комарова в сторону Ватутина не справился с управлением в районе дома №5/3 и допустил наезд на мачту освещения. Признаков опьянения у водителя не выявлено.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель иномарки, а также его пассажиры 1994 и 1986 годов рождения.


Фото: vk.com/aomsk





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