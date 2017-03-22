Лексус разбился о фонарный столб на Левобережье, трое пострадавших

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что молодой человек 1994 года рождения, управлявший автомобилем Lexus iS 200, при движении по улице Перелета от проспекта Комарова в сторону Ватутина не справился с управлением в районе дома №5/3 и допустил наезд на мачту освещения. Признаков опьянения у водителя не выявлено.