«Кордиант-Восток»: новые перспективы для омских студентов

Шинный завод заинтересован в пополнении штата молодыми специалистами и готов всячески стимулировать выпускников вузов работать на предприятии.
Крупные компании, которые активно развиваются и смотрят в будущее, сегодня делают ставку на молодые и перспективные кадры. Выпускники, как показывает практика, имеют более актуальные знания по специальности. Молодежь более амбициозна в работе и готова способствовать развитию компании благодаря своим креативным идеям и азартом в работе.
Для адаптации выпускников на новом рабочем месте компании разрабатывают специальные программы, позволяющие быстрее влиться в рабочий процесс и изучить все тонкости работы.
Так, Омская производственная площадка создаёт систему по подготовке и отбору молодых кадров. Руководство завода начинает сотрудничество с потенциальными работниками ещё со студенческой скамьи. Будущие выпускники перед защитой диплома знакомятся с представителями завода «Кордиант-Восток», узнают о возможностях предприятия и открывающихся перед ними перспективах.
К примеру, на базе Омского государственного технического университета прошла встреча со студентами последнего курса факультета информационных технологий и компьютерных систем кафедры автоматизации и роботизации. В одной аудитории собрались представители нескольких крупных предприятий города, в числе которых был заявлен и АО «Кордиант-Восток».
— Я считаю, что «Кордиант-Восток» – это перспективное место для работы. Университет и завод имеют взаимные интересы для сотрудничества. Для нас – это возможность устроить студентов на практику в крупное предприятие. Для компании – молодые перспективные кадры. Я знаю, что на шинном заводе трудится много наших выпускников. Им нравится их работа, и мы рады в дальнейшем сотрудничать с предприятием, — рассказывает заместитель декана по практике в ОмГТУ Гудиков Владимир Николаевич.
На встрече студенты узнали, как строится система подготовки молодых специалистов в крупнейших производственных компаниях. Наибольшее внимание студентов привлекло выступление омских шинников. Представители компании, в том числе специалисты узкого профиля, рассказали молодёжи об особенностях работы на промышленном предприятии.
Завод реализует программы по подготовке, стажировке и обучению сотрудников. Студентам специалисты завода готовы предоставить помощь в прохождении производственной и преддипломной практики.
Для молодых перспективных специалистов на предприятии регулярно проходят тренинги, помогающие не только освоить профессию, но и построить успешную карьеру.
Директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Гришина:
— Современное оборудование и сложность производства делают необходимым предварительное обучение не только вчерашних выпускников, но и опытных специалистов. Мы делаем ставку на молодые амбициозные кадры и готовы оказывать им всяческую поддержку. Мы уверены, что работа на таком перспективном и успешном предприятии, как «Кордиант-Восток», будет интересна омской молодежи.
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