«Кордиант-Восток»: новые перспективы для омских студентов

— Я считаю, что «Кордиант-Восток» – это перспективное место для работы. Университет и завод имеют взаимные интересы для сотрудничества. Для нас – это возможность устроить студентов на практику в крупное предприятие. Для компании – молодые перспективные кадры. Я знаю, что на шинном заводе трудится много наших выпускников. Им нравится их работа, и мы рады в дальнейшем сотрудничать с предприятием, — рассказывает заместитель декана по практике в ОмГТУ Гудиков Владимир Николаевич.