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Если другие Смурфики существуют, мы должны найти их!

22 марта 2017, 16:34
Если другие Смурфики существуют, мы должны найти их!

Нам всем знакомы волшебные грибные дома и узкие белые штанишки…

Но вдруг вы не все еще знаете про них? Совсем скоро вы увидите Смурфиков новыми глазами!

25 марта в 12:00 осмурфительная презентация мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» (0+): игры с аниматором, конкурсы, подарки и сладости от нашего партнера компании «Сибхолод» для всех пришедших в фойе кинотеатра СЛАВА!

Конкурс! Вступи в группу, сделай РЕПОСТ и выиграй 2 билета в кино и 2 пригласительных в «Джоуль парк».
Итоги будут подведены 24.03.17 г.

Вход на праздник бесплатный.

О мультфильме

По сюжету нового анимационного фильма «Смурфики. Затерянная деревня» Смурфетта однажды понимает, что у всех ее крошечных братиков, кроме нее, есть свое предназначение: Папа-Смурф – прирожденный лидер, Пекарь – кулинар, даже у Ворчуна есть занятие – он с утра до вечера ворчит. Так в чем же тогда состоит миссия единственной в деревне девочки-смурфика? Чтобы понять это, она пускается в путешествие, во время которого встречает на своем пути загадочное существо, которое скрывается в Зачарованном Лесу, путь в который смурфикам строго-настрого запрещен. Смурфетта в компании с Благоразумником, Крепышом и Растяпой, а также злым Волшебником Гаргамелем, который неотступно следует за синими гномиками, отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий. Вместе им предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.


*Информация об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения — по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/booking/943257

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