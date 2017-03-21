Зомбирующая жевательная резинка обнаружена в магазинах Омска

В региональном Министерстве образования подтвердили, что знакомы с ситуацией. «Минобразования в курсе, такие бдительные родители, которые замечают то тут, то там вот такие индикаторы и об этом говорят, в том числе и надзорным органам, это конечно очень хорошо», - сказал пресс-секретарь Минобразования Илья Крылич. Добавив при этом: «Насчет проверок стоит обращаться в Роспотребнадзор, насколько я мониторю информационное поле продавцы потихоньку начинают это изымать».