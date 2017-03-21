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Зомбирующая жевательная резинка обнаружена в магазинах Омска

21 марта 2017, 16:52
Скандал.

Первоначально тревогу забили пользователи социальных сетей. Именно они первыми выложили через омские паблики информацию с фотографиями о реализации в городе жевательной резинки Five с зомбирующим эффектом.


Подписчики vk.com/chp55 сообщили, что «в продажу поступили жевательные резинки с "игрой". Продавцы в шоке, снимают с продажи… Эта игра подталкивает на суицид... Убедительная просьба предупредить своих родных и знакомых. Сегодня подруга лично купила такую жвачку, будьте осторожны».


Позже стало известно, что компания-производитель жевательной резинки Five приняла решение изъять ее из продажи. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель по корпоративным связям компании Wrigley в РФ Надежда Лобачева.

Стоит отметить, что жевательная резинка Five в упаковке с промо-акцией «Правда или действие» начала продаваться в РФ с января этого года. Суть акции заключается в том, что покупателю жвачки предлагают ответить на вопросы или выполнить предложенное задания. Например, забраться на самое высокое здание в городе и сфотографироваться или подумать о том, «что точно надо успеть сделать перед смертью».

Товар вызвал негативную реакцию сразу в нескольких регионах РФ. На Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге уже начались проверки торговых заведений на наличие таких зомбирующих жевательных резинок.

Портал Gorod55.ru обратился за комментариями в Роспотребнадзор, Министерство образования и к уполномоченному при губернаторе по правам ребенка.

В ведомстве уполномоченного при губернаторе по правам ребенка заявили, что о проблеме знают, но комментарий может дать только сама Елизавета Степкина, уполномоченный по правам ребёнка в Омской области, а она сейчас находится в отпуске.

- Обращений у нас таких нет. Елизавета Евгеньевна в отпуске. Дает комментарии только она. Позвоните 27 марта, - сказала советник уполномоченного по правам ребенка Ирина Дорожкина.

В региональном Министерстве образования подтвердили, что знакомы с ситуацией. «Минобразования в курсе, такие бдительные родители, которые замечают то тут, то там вот такие индикаторы и об этом говорят, в том числе и надзорным органам, это конечно очень хорошо», - сказал пресс-секретарь Минобразования Илья Крылич. Добавив при этом: «Насчет проверок стоит обращаться в Роспотребнадзор, насколько я мониторю информационное поле продавцы потихоньку начинают это изымать».

Портал Gorod55.ru обратился в Роспотребнадзор по Омской области. Получить комментарий от специалистов этого ведомства пока не удалось.

Фото: vk.com/chp55

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