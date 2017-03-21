Жителя Омска, продававшего Лексус, убили, а его тело пытались сжечь

По данным следствия, 17 марта около 12 часов потерпевший выехал на автомобиле Lexus GX460 для встречи с потенциальными покупателями автомобиля, после чего домой он не вернулся. Автомобиль мужчины в результате поисковых мероприятий был обнаружен 18 марта на пересечении улиц Химиков и 22 Апреля, за рулем транспортного средства находилась знакомая подозреваемых.