Жителя Омска, продававшего Лексус, убили, а его тело пытались сжечь

В правоохранительные органы 17 марта 2017 года с заявлением о безвестном исчезновении 41-летнего мужчины обратились его родственники. В настоящее время следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
В ходе тщательно спланированных совместных следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции и следователями установлено, что к данному преступлению причастны два жителя Омска 26 и 29 лет.
По данным следствия, 17 марта около 12 часов потерпевший выехал на автомобиле Lexus GX460 для встречи с потенциальными покупателями автомобиля, после чего домой он не вернулся. Автомобиль мужчины в результате поисковых мероприятий был обнаружен 18 марта на пересечении улиц Химиков и 22 Апреля, за рулем транспортного средства находилась знакомая подозреваемых.
Затем полицейские при силовой поддержке бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Омской области по месту жительства на улице 11 Комсомольской задержали 29-летнего мужчину, который прежде был судим по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно версии следствия, подозреваемые с целью хищения автомобиля Lexus GX460 у спортивного комплекса «Арена Омск» избили потерпевшего, затем поместили в другой автомобиль и вывезли в безлюдное место, где убили, а тело попытались сжечь. Машину 41-летнего потерпевшего они продали своей знакомой.
При проверке показаний подозреваемого в указанном им месте на территории Новосибирской области было обнаружено тело погибшего мужчины, которое в настоящее время для проведения экспертных исследований транспортировано в Омское бюро судебно-медицинской экспертизы.
Установление местонахождения второго подозреваемого продолжается. Кроме того, проводятся направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления следственные действия. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация