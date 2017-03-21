Забили кочергой из-за 100 рублей, труп обнаружили в колодце

Предварительно установлено: молодой человек, бывший сожитель дочери погибшего, 16 марта приехал к тестю, чтобы забрать оставшиеся вещи и остался на несколько дней погостить. Во время совместного распития алкоголя с бывшем тестем, молодой человек попросил у него 100 рублей на обратную дорогу, но получил отказ. Из-за этого между ними произошла потасовка, после которой тесть отправился спать, а молодой человек вышел на улицу покурить. Когда он вернулся в дом, решил убить тестя и все-таки забрать у него деньги. Взяв кочергу, он нанес множество ударов спящему мужчине, после этого волоком вытащил тело на улицу, а за домом скинул его в колодец. Дома он взял 100 рублей и прихватил с собой телевизор, после чего скрылся с места преступления.