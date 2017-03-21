Забили кочергой из-за 100 рублей, труп обнаружили в колодце

Вечером 17 марта в колодце за частным домом в деревне Максимовка Горьковского района обнаружено тело 54-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета СУ России.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса России. В настоящее время подозреваемый ранее судимый 19-летний человек задержан.
Предварительно установлено: молодой человек, бывший сожитель дочери погибшего, 16 марта приехал к тестю, чтобы забрать оставшиеся вещи и остался на несколько дней погостить. Во время совместного распития алкоголя с бывшем тестем, молодой человек попросил у него 100 рублей на обратную дорогу, но получил отказ. Из-за этого между ними произошла потасовка, после которой тесть отправился спать, а молодой человек вышел на улицу покурить. Когда он вернулся в дом, решил убить тестя и все-таки забрать у него деньги. Взяв кочергу, он нанес множество ударов спящему мужчине, после этого волоком вытащил тело на улицу, а за домом скинул его в колодец. Дома он взял 100 рублей и прихватил с собой телевизор, после чего скрылся с места преступления.
Отсутствие мужчины заметили соседи и принялись его искать, при этом обратив внимание на следы крови, которые привели к колодцу на заднем дворе. После этого они вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия обнаружили в колодце труп мужчины. На следующий день подозреваемый был задержан. На сегодняшний день он заключен под стражу, проводятся следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления. Идет расследование.
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