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Выборы 2017: деньги и секреты

21 марта 2017, 13:45
Выборы 2017: деньги и секреты

25 марта 2017 года, в субботу, в 11:00 часов политтехнолог, основатель и генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов проведет закрытый семинар для кандидатов в депутаты и начальников избирательных штабов.

Семинар «Планирование успешной избирательной кампании» состоится по адресу: город Омск, ТОК «Флагман», ул. Фрунзе, 80/Герцена, 18, 5 этаж, конференц-зал №1.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• с чего начать избирательную кампанию. Первые шаги и типичные ошибки;
• 10 «фишек», о которых знают опытные политики;
• как выбрать избирательный округ и почему это принципиально важно для победы;
• сколько стоят выборы и как сэкономить без потери качества. Возможны ли выборы с минимальным бюджетом;
• кто нужен в команде и почему одни штабы работают лучше других.

Семинар бесплатный, количество мест ограничено. Участие возможно только по предварительной записи. Для участия в семинаре необходимо подать заявку на участие, позвонив по телефону 8 (3812) 38-51-80, также по ссылке: регистрация (https://goo.gl/forms/nAMdKB9MzeQahkaQ2)


Сергей Старовойтов

• известный политолог и успешный политтехнолог;
• основатель и генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов»;
• 20 лет практической деятельности;
• более 80 избирательных кампаний различного уровня.


На правах рекламы

Фото: иллюстрация

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