Выборы 2017: деньги и секреты

• с чего начать избирательную кампанию. Первые шаги и типичные ошибки;

• 10 «фишек», о которых знают опытные политики;

• как выбрать избирательный округ и почему это принципиально важно для победы;

• сколько стоят выборы и как сэкономить без потери качества. Возможны ли выборы с минимальным бюджетом;

• кто нужен в команде и почему одни штабы работают лучше других.