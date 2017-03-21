Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы

Что важно знать перед покупкой жилья в Северной столице, рассказали специалисты Группы компаний «Эталон» .



Кто и где строит

Один из признаков надежности застройщика – большой опыт работы. Например, ГК «Эталон» работает на рынке недвижимости 30 лет и за это время построила 5,4 млн кв. м недвижимости. За все годы работы компания ни разу не переносила сроки сдачи своих объектов. Кроме того, ГК «Эталон» имеет обширную региональную сеть, состоящую из 15 представительств. Подробную информацию можно найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).