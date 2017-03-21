Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы

Что важно знать перед покупкой жилья в Северной столице, рассказали специалисты
Кто и где строит
Один из признаков надежности застройщика – большой опыт работы. Например, ГК «Эталон» работает на рынке недвижимости 30 лет и за это время построила 5,4 млн кв. м недвижимости. За все годы работы компания ни разу не переносила сроки сдачи своих объектов. Кроме того, ГК «Эталон» имеет обширную региональную сеть, состоящую из 15 представительств. Подробную информацию можно найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).
ГК «Эталон» строит дома исключительно в обжитых районах Петербурга. Например, рядом с
Качество строительства
На сегодняшний день одной из наиболее надежных считается кирпично-монолитная технология строительства. Ее преимущества — повышенная прочность конструкций, высокая скорость возведения жилья. Срок службы кирпично-монолитных домов на порядок дольше, чем панельных зданий. В таких зданиях лучше звуко- и теплоизоляция. Жилые комплексы ГК «Эталон» строятся по кирпично-монолитной технологии с использованием навесных вентилируемых фасадов, которые создают в квартирах комфортный микроклимат.
Выбор квартир
Квартиры в жилых комплексах ГК «Эталон» имеют удобные и продуманные планировочные решения, среди которых каждый может подобрать себе именно то, что ему нужно. Например, особенность «Дома на Космонавтов» – современные планировки европейского уровня с
просторными кухнями-гостиными. Кроме того, компания предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Заселиться в квартиру можно сразу же после покупки, а оплачивать – после. Такую возможность дает длительная рассрочка сроком до 8 лет*.
Если цена для покупателя имеет большое значение, стоит обращать внимание на условия покупки, ежемесячные акции и спецпредложения. Например, в ГК «Эталон» в марте действуют скидки до 15% при стопроцентной оплате**. Первый взнос от 20%**. Компания также предлагает специальные бонусы для студентов и дополнительные скидки региональным покупателям***.
Специально для тех, кто хочет переехать в Северную столицу, ГК «Эталон» проводит бесплатную экскурсию по своим петербургским объектам – 25 марта 2017 г. Начало в 10:30.
Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота».
Обязательна предварительная запись по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).
Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Приобретение квартир в «Доме на Обручевых», «Доме на Космонавтов» осуществляется путем заключения ДДУ (214-ФЗ).
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
* Рассрочка предоставляется застройщиком АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
** Предложение действует с 01.03.17 г. по 31.03.17 г.
*** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru
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