ВКонтакте запустил сервис для отправки денежных средств сообществам

Для отправки средств необходимо открыть диалог с сообществом, затем следует в меню вложений выбрать пункт «Деньги», ввести размер суммы и подтвердить перевод. Администраторы и редакторы сообщества могут принять перевод. В управлении сообществом доступна история переводов.



Директор электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов отметил, что подобным нововведением закладывается фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ социальной сети, которые теперь могут профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Например, музыканты могут собрать денежные средства на запись альбома, а родительский комитет класса – на выпускной.