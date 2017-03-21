Город55
ГлавноеВсе новости

Вавилон расскажет «О любви»...

21 марта 2017, 13:54
Вавилон расскажет «О любви»...

22 марта в 19:10 только в КЦ «Вавилон» самая чувственная картина этой весны: «О любви» (18+)!


Приглашаем вас стать первыми зрителями, увидевшими новое творение Владимира Бортко, режиссера, подарившего миру «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту».

Петербурженка Нина — студентка, жена молодого красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская верность и смирение и есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется банкир Сергей…

В главных ролях:
Анна Чиповская, Алексей Чадов, Мария Миронова, Александр Лыков, Дмитрий Певцов, Светлана Хомич, Ольга Павлюкова, Клавдия Белова

Билеты уже в продаже!

КЦ Вавилон
ул. Лермонтова, 2
тел.: 33-11-99
www.vavilon-kino.ru

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Афиша#Кино#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31