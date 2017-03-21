Вавилон расскажет «О любви»...

Петербурженка Нина — студентка, жена молодого красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская верность и смирение и есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется банкир Сергей…