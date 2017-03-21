Вавилон расскажет «О любви»...

22 марта в 19:10 только в КЦ «Вавилон» самая чувственная картина этой весны: «О любви» (18+)!
Приглашаем вас стать первыми зрителями, увидевшими новое творение Владимира Бортко, режиссера, подарившего миру «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту».
Петербурженка Нина — студентка, жена молодого красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская верность и смирение и есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется банкир Сергей…
В главных ролях:
Анна Чиповская, Алексей Чадов, Мария Миронова, Александр Лыков, Дмитрий Певцов, Светлана Хомич, Ольга Павлюкова, Клавдия Белова
Билеты уже в продаже!
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