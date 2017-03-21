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В Омске сгорел припаркованный во дворе дома автомобиль

21 марта 2017, 09:46
Происшествие в Советском округе.

Накануне поздно вечером в социальных сетях появилось сообщение о возгорании автомобиля в Советском округе.

«В САО "Садко" навис дым сгорела машина стоят службы МЧС, скорая и пожарная», - пишет автор поста.



В пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области порталу Gorod55 сообщили подробности данного происшествия:

«Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного у дома в Советском округе, поступило в 23:57. На момент прибытия пожарных расчетов, из-под капота автомобиля марки ВАЗ-2104 шел дым. Пожарные в составе 10 человек личного состава и 2 пожарных машин локализовали огонь в 00:06. Пожар ликвидирован в 00:09. В результате повреждено: навесное оборудование моторного отсека, передняя панель салона, лакокрасочное покрытие транспортного средства. Погибших и травмированных нет Условиями пожара стали позднее обнаружение возгорания и позднее обращение в пожарно-спасательную охрану. На данный момент устанавливаются причины возгорания и материальный ущерб».

Фото: иллюстрация

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