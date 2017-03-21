В Омске сгорел припаркованный во дворе дома автомобиль

«Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного у дома в Советском округе, поступило в 23:57. На момент прибытия пожарных расчетов, из-под капота автомобиля марки ВАЗ-2104 шел дым. Пожарные в составе 10 человек личного состава и 2 пожарных машин локализовали огонь в 00:06. Пожар ликвидирован в 00:09. В результате повреждено: навесное оборудование моторного отсека, передняя панель салона, лакокрасочное покрытие транспортного средства. Погибших и травмированных нет Условиями пожара стали позднее обнаружение возгорания и позднее обращение в пожарно-спасательную охрану. На данный момент устанавливаются причины возгорания и материальный ущерб».