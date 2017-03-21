Три трупа обнаружены в разных округах Омска

Омский следственный комитет СУ России сообщает о трех убийствах, совершенные в разных округах города в период с 18 по 19 марта. Отмечается, что все убийства раскрыты «по горячим следам».
В первом случае тело 29-летнего мужчины без определённого места жительства было обнаружено 18 марта возле коллектора на пересечении улицы Волкова и проспекта Королева. При взаимодействии сотрудников полиции и следователей установлена причастность к совершению убийства 25-летней знакомой погибшего, которая избила домогавшегося к ней мужчину. По предварительным данным женщина так же не имеет определенного места жительства. Подозреваемая арестована.
В тот же день, 18 марта, на улице Молодова в квартире обнаружен труп 60-летнего мужчины с ножевым ранением. «По горячим следам» установлена личность подозреваемого, им оказался 75-летний знакомый погибшего – ударил ножом приятеля во время совместного распития спиртных напитков. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – домашний арест.
На следующий день, 19 марта, в 18:30 обнаружено тело 50-летней женщины в доме, расположенном на улице 5-я Линия. На теле – ножевое ранение. Следственные мероприятия установили, что к убийству женщины причастен 52-летний ранее судимый сожитель погибшей, который отрицает свою вину. Версия следователей: сожитель, распивавший вместе со своими друзьями алкогольные напитки, потребовал с сожительницы денег на очередную дозу алкоголя, из-за чего между ними разгорелся скандал. Мужчина схватил нож и ударил сожительницу в живот. Скорую помощь он не вызвал, несмотря на то, что женщине было плохо. Через полтора суток она скончалась. Подозреваемый задержан и будет заключен под стражу.
Расследование уголовных дел продолжается…