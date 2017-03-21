Три трупа обнаружены в разных округах Омска

На следующий день, 19 марта, в 18:30 обнаружено тело 50-летней женщины в доме, расположенном на улице 5-я Линия. На теле – ножевое ранение. Следственные мероприятия установили, что к убийству женщины причастен 52-летний ранее судимый сожитель погибшей, который отрицает свою вину. Версия следователей: сожитель, распивавший вместе со своими друзьями алкогольные напитки, потребовал с сожительницы денег на очередную дозу алкоголя, из-за чего между ними разгорелся скандал. Мужчина схватил нож и ударил сожительницу в живот. Скорую помощь он не вызвал, несмотря на то, что женщине было плохо. Через полтора суток она скончалась. Подозреваемый задержан и будет заключен под стражу.