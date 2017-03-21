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Тренерский штаб Авангарда отправлен в отставку за провал в плей-офф

21 марта 2017, 16:25
Решение руководства клуба.

Руководство омского «Авангарда» приняло решение не продлевать контракты с представителями тренерского штаба «ястребов», сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении клуба обращается внимание на удачное выступление команды в регулярном чемпионате, в рамках которого с 109 набранными очками «Авангард» выиграл дивизион Чернышева, заняв второе место в Восточной конференции.

Тем не менее, в плей-офф перед командой стояла задача выхода в финал Восточной конференции, но «ястребы» завершили борьбу уже на второй стадии турнира, сумев выбить из розыгрыша лишь владивостокский «Адмирал». В четвертьфинале Кубка Гагарина омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-2 в серии.

В связи с тем, что поставленная перед командой задача не была выполнена, решено не продлевать трудовые соглашения представителями тренерского штаба «Авангарда», которым клуб желает успехов в дальнейшей карьере.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Спорт
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