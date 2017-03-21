Тренерский штаб Авангарда отправлен в отставку за провал в плей-офф

Тем не менее, в плей-офф перед командой стояла задача выхода в финал Восточной конференции, но «ястребы» завершили борьбу уже на второй стадии турнира, сумев выбить из розыгрыша лишь владивостокский «Адмирал». В четвертьфинале Кубка Гагарина омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-2 в серии.