Тренерский штаб Авангарда отправлен в отставку за провал в плей-офф

Руководство омского «Авангарда» приняло решение не продлевать контракты с представителями тренерского штаба «ястребов», сообщает пресс-служба клуба.
В сообщении клуба обращается внимание на удачное выступление команды в регулярном чемпионате, в рамках которого с 109 набранными очками «Авангард» выиграл дивизион Чернышева, заняв второе место в Восточной конференции.
Тем не менее, в плей-офф перед командой стояла задача выхода в финал Восточной конференции, но «ястребы» завершили борьбу уже на второй стадии турнира, сумев выбить из розыгрыша лишь владивостокский «Адмирал». В четвертьфинале Кубка Гагарина омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-2 в серии.
В связи с тем, что поставленная перед командой задача не была выполнена, решено не продлевать трудовые соглашения представителями тренерского штаба «Авангарда», которым клуб желает успехов в дальнейшей карьере.
Фото: hawk.ru