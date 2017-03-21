Скачок цен на коммуналку в регионе: рост тарифов до 105,4%

В 2016 году показатель экономического эффекта регулирования составил более 10 миллиардов рублей: на 2017 год предприятиями предложено 68,7 миллиардов рублей в обоснование тарифа, РЭК исключено 13,5 миллиардов. В прошлом году данный показатель составил 10,5 миллиардов рублей. Председатель РЭК Олег Голубев утверждает, что на 2017 год в регионе соблюден средний индекс роста совокупной платы граждан, в пределах 4,5%.