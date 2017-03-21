Скачок цен на коммуналку в регионе: рост тарифов до 105,4%

Накануне в регионе озвучены итоги работы РЭК Омской области за 2016 год, а также обозначены перспективы роста тарифов на 2017. По информации пресс-службы ведомства, РЭК стремится соблюсти баланс интересов участников процесса тарифного регулирования и получателей коммунальных услуг.
В 2016 году показатель экономического эффекта регулирования составил более 10 миллиардов рублей: на 2017 год предприятиями предложено 68,7 миллиардов рублей в обоснование тарифа, РЭК исключено 13,5 миллиардов. В прошлом году данный показатель составил 10,5 миллиардов рублей. Председатель РЭК Олег Голубев утверждает, что на 2017 год в регионе соблюден средний индекс роста совокупной платы граждан, в пределах 4,5%.
В частности, с 1 июля 2017 года изменение экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение в городе произойдет в интервале от -18,9% до +13,5%. В муниципальных районах возможно понижение до -52,71% («Хохловское ЖКХ»), равно как и повышение тарифа до 105,44% («Муромцевский лен»).
Плата за водоснабжение и водоотведение в городе увеличится на 4,5%, в районах возможен разбег по водоснабжению от -69,9% до +44,9%, за водоотведение – от -32,8% до 51,2%.
Снижение экономически обоснованных тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение произошло у 43 организаций в 18 районах области, снижение тарифов на водоотведение – у 15 организаций, семь из которых действуют в Омске.
Фото: иллюстрация