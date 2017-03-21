Результативный форвард Авангарда может перебраться в СКА

Один из лидеров нападения омского «Авангарда» 25-летний Антон Бурдасов может в скором времени подписать контракт со СКА из Санкт-Петербурге, сообщает издание «
Состав «Авангарда» Антон Бурдасов пополнил по ходу сезона 2015/16, форвард перешел в стан «ястребов» вместе с Петром Хохряковым в обмен на Сергея Широкова. Нынешнее соглашение 25-летнего нападающего с омским клубом истекает 30 апреля 2017 года.
В этом сезоне Антон Бурдасов являлся одним из лучших бомбардиров омского «Авангарда», в 35 матчах регулярного чемпионата на счету игрока 17 голов и 8 результативных передач. Стоит отметить, что больше шайб (19) в «регулярке» забросил лишь Николай Лемтюгов. В плей-офф Бурдасов набрал 6 (4+2) очков.
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Фото: hawk.ru