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Результативный форвард Авангарда может перебраться в СКА

21 марта 2017, 19:34
Ситуация разрешится в ближайшее время.

Один из лидеров нападения омского «Авангарда» 25-летний Антон Бурдасов может в скором времени подписать контракт со СКА из Санкт-Петербурге, сообщает издание «Бизнес Online», отмечающие, что хоккеист уже попрощался с нынешними одноклубниками.

Состав «Авангарда» Антон Бурдасов пополнил по ходу сезона 2015/16, форвард перешел в стан «ястребов» вместе с Петром Хохряковым в обмен на Сергея Широкова. Нынешнее соглашение 25-летнего нападающего с омским клубом истекает 30 апреля 2017 года.

В этом сезоне Антон Бурдасов являлся одним из лучших бомбардиров омского «Авангарда», в 35 матчах регулярного чемпионата на счету игрока 17 голов и 8 результативных передач. Стоит отметить, что больше шайб (19) в «регулярке» забросил лишь Николай Лемтюгов. В плей-офф Бурдасов набрал 6 (4+2) очков.

Ранее сообщались фамилии ведущих хоккеистов «Авангарда», которые в скором времени могут покинуть команду.


Фото: hawk.ru

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