Результативный форвард Авангарда может перебраться в СКА

В этом сезоне Антон Бурдасов являлся одним из лучших бомбардиров омского «Авангарда», в 35 матчах регулярного чемпионата на счету игрока 17 голов и 8 результативных передач. Стоит отметить, что больше шайб (19) в «регулярке» забросил лишь Николай Лемтюгов. В плей-офф Бурдасов набрал 6 (4+2) очков.