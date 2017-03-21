Подозреваемый в убийстве омича, продававшего Lexus, найден мертвым

Следственные органы СК РФ по Омской области в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту
Следователями в ходе проведенных совместных с органами Росгвардии и УМВД Омской области следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления 20 марта был задержан ранее судимый 29-летний житель Омска, который дал показание об обстоятельствах убийстве и указал местонахождение тела потерпевшего.
Помимо этого, была установлена личность и принимались меры по задержанию второго соучастника преступления – 26-летнего охранника частного охранного предприятия. Его тело с признаками удушения в ходе поисковых мероприятий было обнаружено в машине Toyota в Омске на территории садоводческого товарищества «Нефтяник». Он опознан родственниками, по факту смерти подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время осуществляется проверка выдвинутых версий случившегося, в числе которых версия о суициде, поскольку подозреваемому было известно о том, что он разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно версии следствия, 26-летний омич со своим 29-летним другом убили 41-летнего мужчину и похитили автомобиль Lexus GX460, который после они продали своей знакомой. На автомобиле Toyota они вывезли тело убитого в безлюдное место в Новосибирскую область и попытались сжечь.
По предварительным данным, смерть 41-летнего омича наступила от асфиксии. В настоящее время проводится направленная на установление точной причины гибели потерпевшего судебно-медицинская экспертиза. Похищенный автомобиль был найден и передан владельцам.
Кроме того, проводятся направленные на установление всех совершенного обстоятельств преступления следственные действия.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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