Подозреваемый в убийстве омича, продававшего Lexus, найден мертвым

Помимо этого, была установлена личность и принимались меры по задержанию второго соучастника преступления – 26-летнего охранника частного охранного предприятия. Его тело с признаками удушения в ходе поисковых мероприятий было обнаружено в машине Toyota в Омске на территории садоводческого товарищества «Нефтяник». Он опознан родственниками, по факту смерти подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).