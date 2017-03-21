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Падение снежной лавины на прохожих в центре Омска проверяет СК

21 марта 2017, 20:37
Громкий инцидент.

Следственные органы СК РФ по Омской области начали проведение доследственной проверки по ранее размещенным СМИ сообщениям о падении снега центре Омска на прохожих.

Согласно предварительным данным, которые подтверждаются опубликованным в Интернете видеороликом с места происшествия, с крыши двухэтажного здания на Любинском проспекте сошла снежная «лавина», засыпав проходивших пятерых молодых людей.

В ходе проверки будет установлено, получили ли в результате инцидента молодые люди телесные повреждения, а также будет определены лица, которые отвечают за уборку снега, их действиям будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей услуг).

Органы следствия обращаются к молодым людям, которые пострадали в результате данного инцидента, с просьбой позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 и сообщить свои данные, а также обстоятельства случившегося.

По результатам данной проверки будет вынесено процессуальное решение.



По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: скриншот с видео на YouTube

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