Падение снежной лавины на прохожих в центре Омска проверяет СК

В ходе проверки будет установлено, получили ли в результате инцидента молодые люди телесные повреждения, а также будет определены лица, которые отвечают за уборку снега, их действиям будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей услуг).