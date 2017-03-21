Падение снежной лавины на прохожих в центре Омска проверяет СК

Следственные органы СК РФ по Омской области начали проведение доследственной проверки по ранее размещенным СМИ сообщениям о
Согласно предварительным данным, которые подтверждаются опубликованным в Интернете видеороликом с места происшествия, с крыши двухэтажного здания на Любинском проспекте сошла снежная «лавина», засыпав проходивших пятерых молодых людей.
В ходе проверки будет установлено, получили ли в результате инцидента молодые люди телесные повреждения, а также будет определены лица, которые отвечают за уборку снега, их действиям будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей услуг).
Органы следствия обращаются к молодым людям, которые пострадали в результате данного инцидента, с просьбой позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 и сообщить свои данные, а также обстоятельства случившегося.
По результатам данной проверки будет вынесено процессуальное решение.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: скриншот с видео на YouTube