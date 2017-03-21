Отставка губернатора: Омскую область включили в список трех регионов

- У них так получилось, по их экспертной оценке, и они это озвучили. У них так цифры сложились. Там один из критериев связан с конфликтом элит, негативом в СМИ в отношении губернатора. А у нас сейчас из-за выборов мэра этого очень много. Повторяю, объективных причин отставки губернатора нет, - заметила эксперт.

