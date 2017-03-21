Отставка губернатора: Омскую область включили в список трех регионов

Накануне, как стало известно редакции портала Gorod55.ru, сразу несколько источников высказались в связи с возможной скорой отставкой главы Омского региона. Одни из источников близок к администрации Кремля. Сообщение от него получено по собственным каналам редакции.
Второй источник: политолог Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Г-н Минченко опубликовал свое экспертное мнение на канале «Politburo 2.0» в Telegram.
Евгений Минченко назвал Омскую область в числе трех регионов, главам которых «по косвенным признакам надо волноваться». И даже «не волноваться, а готовиться». Кроме Омской области в список попали Самарская области и Удмуртия.
Из указанного списка политические подвижки уже начались в Удмуртской республике. От занимаемой должности освобожден руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин. ИА «
Оперативный комментарий от Евгения Минченко получить пока не удалось. В телефонном разговоре с журналистом редакции портала Gorod55.ru политолог от каких-либо дополнений воздержался.
Омский политолог, завкафедрой политологии ОмГУ, профессор Инна Ветренко, редакции заявила, что, по ее мнению, никаких оснований для отставки Виктора Назарова нет. Выборы губернатора в Омском регионе прошли в 2015 году, а сейчас отправляют в отставку тех, кто избирается в 2017-2018 годах, чтобы очистить электоральный президентский цикл и чтобы выборы президента в регионах прошли спокойно. Просто это информационный повод, который появился из консалтингового агентства «Минченко консалтинг».
- У них так получилось, по их экспертной оценке, и они это озвучили. У них так цифры сложились. Там один из критериев связан с конфликтом элит, негативом в СМИ в отношении губернатора. А у нас сейчас из-за выборов мэра этого очень много. Повторяю, объективных причин отставки губернатора нет, - заметила эксперт.