Омичам запретили приближаться к Иртышу

С наступлением весеннего тепла лед омских водоемов начал активно таять, вследствие чего ледяной покров не имеет необходимой прочности.
В связи с этим, в мэрии сообщили о том, что выход на Иртыш и Омь запрещен, а нарушителям грозит серьезная опасность.
Также специалисты профильного ведомства (департамент общественной безопасности) отметили участки Иртыша, находящиеся в черте города, которые являются наиболее опасными для посещения. К ним относятся: территория от моста имени 60-летия ВЛКСМ до затона ПКиО «Зеленый остров», от площади Бухгольца до затона речного порта.
При этом отмечается, что лед на Оми небезопасен по всему руслу (тоже в черте города).
Омичам рекомендуется предпринимать меры безопасности и не выходить на весенний тонкий лед. Всем любителям лыжных прогулок, а также рыбной ловли стоит воздержаться от посещений льда до следующей зимы.