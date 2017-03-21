Назаров за 2 дня найдет источник вони: иначе нам перестанут доверять

Виктор Назаров дал задание соответствующим службам в течение 2 дней установить виновников загрязнения атмосферного воздуха в Омске и передать материалы следственным органам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшнем экстренном совещании, посвященном загрязнению воздуха в городе этилмеркаптаном, губернатор выяснял какие меры по выявлению виновников приняты. На встрече присутствовали представители прокуратуры, Следственного управления, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Минприроды, ГУ МЧС, управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Две недели идут выбросы, вы ведёте многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! - сказал губернатор. Добавив, что «в итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу. Делает всё, чтобы они избежали ответственности».
По словам и.о. руководителя омского управления Росприроднадзора Сергея Еремина, виновник выбросов предварительно установлен. Сейчас уточняются данные, идет отбор проб, но назвать подозреваемого не позволяют следственные действия.
- Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен, он будет привлечён к ответственности, последствия будут устранены. Иначе нам, как власти перестанут доверять. Два дня вам. К пятнице доложите, - подвел итог совещания губернатор.
Фото: omskportal.ru