Назаров за 2 дня найдет источник вони: иначе нам перестанут доверять

- Две недели идут выбросы, вы ведёте многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! - сказал губернатор. Добавив, что «в итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу. Делает всё, чтобы они избежали ответственности».