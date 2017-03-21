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На улице Ленина рухнула крыша гостиницы под тяжестью снега

21 марта 2017, 15:59
Третье обрушение.

В этом году снег на крышах зданий и домов (а именно его пагубное воздействие на кровлю) доставляет немало проблем жителям и властям Колосовского района.

Накануне в районном центре Колосовка произошло третье обрушение крышной кровли под тяжестью подтаявшего на солнце снега.

На этот раз крыша под тяжестью снега рухнула на здании гостиницы, которая располагается прямо в центре села (напротив районный Дом культуры, рядом Управление сельского хозяйства и МФЦ, чуть наискосок здание администрации Колосовского района) по адресу: с. Колосовка, улица Ленина, 4.



Порталу Gorod55.ru местные жители сообщили, со ссылкой на слова главы Колосовского сельского поселения Ливановича, что на этот раз дырка в крыше будет отремонтирована за средства собственника здания.


Напомним, что это уже не первое обрушение за 2017 год в Колосовском районе. Первой обрушилась крыша в деревенской Владимировской школе. По данному факту районной прокуратурой выписаны предписания, и за недельный срок работники местной строительной компании устранили нарушения, и 13 марта все ученики вернулись на занятия в школу.

Днями позже рухнула крыша в многоквартирном доме в 37 квартале в центре села. На сегодняшний день на восстановление крыши никак не повлияла даже назначенная по данному факту прокурорская проверка – кровля до сих пор не отремонтирована, хотя прошло уже более двух недель.

#Новости#Погода#Недвижимость#Город
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