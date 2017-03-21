На улице Ленина рухнула крыша гостиницы под тяжестью снега

Днями позже рухнула крыша в многоквартирном доме в 37 квартале в центре села . На сегодняшний день на восстановление крыши никак не повлияла даже назначенная по данному факту прокурорская проверка – кровля до сих пор не отремонтирована, хотя прошло уже более двух недель.

