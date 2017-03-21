На улице Ленина рухнула крыша гостиницы под тяжестью снега

В этом году снег на крышах зданий и домов (а именно его пагубное воздействие на кровлю) доставляет немало проблем жителям и властям Колосовского района.
Накануне в районном центре Колосовка произошло третье обрушение крышной кровли под тяжестью подтаявшего на солнце снега.
На этот раз крыша под тяжестью снега рухнула на здании гостиницы, которая располагается прямо в центре села (напротив районный Дом культуры, рядом Управление сельского хозяйства и МФЦ, чуть наискосок здание администрации Колосовского района) по адресу: с. Колосовка, улица Ленина, 4.
Порталу Gorod55.ru местные жители сообщили, со ссылкой на слова главы Колосовского сельского поселения Ливановича, что на этот раз дырка в крыше будет отремонтирована за средства собственника здания.
Напомним, что это уже не первое обрушение за 2017 год в Колосовском районе. Первой обрушилась
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