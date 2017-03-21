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Мужчина с пистолетом напал на омича, бил по голове и требовал деньги

21 марта 2017, 10:48
Происшествие в Исилькульском районе.

В отделение полиции по Исилькульскому району поступило сообщение о разбойном нападении на 83-летнего жителя села Первотаровка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов предварительно установили: в дом пожилого человека проник 27-летний житель соседнего села. Нанеся несколько ударом ему по голове и угрожая при этом пневматическим пистолетом, мужчина требовал деньги. Сумма заявленного ущерба составила 3 тысячи рублей.


В настоящее время житель Исилькульского района, совершивший разбойное нападение, задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Отмечается, что в отношении ранее судимого фигуранта следователем возбуждено уголовное дело (статья 162 часть 2 Уголовного кодекса России).

По материалам пресс-службы УМВД России по омской области
Фото: иллюстрация

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