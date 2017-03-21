Мужчина с пистолетом напал на омича, бил по голове и требовал деньги

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов предварительно установили: в дом пожилого человека проник 27-летний житель соседнего села. Нанеся несколько ударом ему по голове и угрожая при этом пневматическим пистолетом, мужчина требовал деньги. Сумма заявленного ущерба составила 3 тысячи рублей.