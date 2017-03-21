Многокилометровые пробки накрыли Омск

На минувшей неделе, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог оценивалась в 6 баллов, отмечена она была в пятницу вечером. В прочие будние дни этот показатель не превышал 5 баллов, в выходные – 3 баллов.