Многокилометровые пробки накрыли Омск

Сегодня, 21 марта, в утренние часы к 08:25 на дорогах города фиксируются 4-балльные пробки. Наибольшие трудности отмечаются на улице Красный путь, где скорость движения автомобильного потока составляет 10 км/ч.
На минувшей неделе, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог оценивалась в 6 баллов, отмечена она была в пятницу вечером. В прочие будние дни этот показатель не превышал 5 баллов, в выходные – 3 баллов.
Касательно протяженности пробок, на минувшей неделе самым внушительным стал автомобильный затор на улицах Енисейская и 70 лет Октября, его длина составила 3,2 километра.
Топ пробок за минувшую неделю, с 13 по 19 марта:
3,2 километра – пятница, 17 марта 18:41, улицы Енисейская и 70 лет Октября, от Радиоантенны до бульвара Архитекторов, затор продержался 2 часа 50 минут;
3,1 километра – понедельник, 13 марта 08:37, улицы Кирова и Богдана Хмельницкого, от 5-й Рабочей до Масленникова, пробка продержалась 1 час 20 минут;
2,8 километра – вторник, 14 марта 09:09, мост имени 60-летия Победы и улица Фрунзе, от 3-й Енисейской до Герцена, пробка фиксировалась на протяжении 2 часов 10 минут;
2,8 километра – среда, 15 марта 09:09, мост имени 60-летия Победы и улица Фрунзе, от 3-й Енисейской до Герцена, затор продержался 2 часа 50 минут;
2,7 километра – четверг, 16 марта 08:49, улица Богдана Хмельницкого, от улицы Кирова до Масленникова, пробка продержалась 2 часа.