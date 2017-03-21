Мэрия предлагает дать ПАТП еще 100 миллионов

В частности, из этой суммы мэрия предлагает дополнительно профинансировать предприятия городского пассажирского транспорта на 100 миллионов рублей для погашения межтарифной разницы, КТОСы (44 миллиона рублей), расходы на оплату исполнительных листов (38 миллионов рублей), выкуп одного из корпусов детского лагеря в Чернолучье (8 миллионов рублей).