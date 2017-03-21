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Мэрия предлагает дать ПАТП еще 100 миллионов

21 марта 2017, 12:25
Слово за Горсоветом.

По информации директора департамента финансов Инны Парыгиной, в бюджете Омска на 2017 год перераспределяется расходная часть. В результате экономии средств и дополнительных доходов, полученных от эмиссии муниципальных ценных бумаг, бюджет города получил дополнительные 294 миллиона рублей, которые предполагается перераспределить по ряду статей.

В частности, из этой суммы мэрия предлагает дополнительно профинансировать предприятия городского пассажирского транспорта на 100 миллионов рублей для погашения межтарифной разницы, КТОСы (44 миллиона рублей), расходы на оплату исполнительных листов (38 миллионов рублей), выкуп одного из корпусов детского лагеря в Чернолучье (8 миллионов рублей).

Финансовый комитет Горсовета рекомендовал к принятию поправок в бюджет. Вячеслав Двораковский внес необходимые предложения в представительный орган. Рассмотрение поправок состоится 22 марта на пленарном заседании Горсовета.

Что касается пассажирского транспорта, то стоит добавить, что в этом году муниципальным ПАТП уже перечислено из бюджета порядка 200 миллионов рублей.

#Новости#Транспорт#Главное#Экономика#Город
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